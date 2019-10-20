Bruno Aguilar Soares
Autor(a) Convidado(a)

É possível assegurar o direito à informação sem afrontar a intimidade?

As profundas transformações que vivenciamos na atualidade revelam a importância de um Direito Digital, em virtude de sua abordagem integrativa com os diversos desafios que modernidade nos confronta

  • Bruno Aguilar Soares
Publicado em 20/10/2019 às 14h00
Atualizado em 20/10/2019 às 14h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.