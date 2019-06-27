Dois crimes, uma certeza: RPG não teve nenhuma relação com as mortes
Julgamento de um crime em Guarapari, em que assassinos mataram uma família, se tornou o retorno do tormento para inúmeros jogadores. De acordo com a alegação dos réus, toda a trama letal teria acontecido durante uma partida de um jogo
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00