Dois crimes, uma certeza: RPG não teve nenhuma relação com as mortes

Julgamento de um crime em Guarapari, em que assassinos mataram uma família, se tornou o retorno do tormento para inúmeros jogadores. De acordo com a alegação dos réus, toda a trama letal teria acontecido durante uma partida de um jogo

Publicado em 27/06/2019 às 18h54
Atualizado em 01/10/2019 às 22h49


