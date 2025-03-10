Doença periodontal aumenta risco de câncer e de perda dentária

A manutenção diária de hábitos de higiene bucal é uma medida essencial para a prevenção de doenças graves, inclusive o câncer. Para além de problemas como acúmulo de placa bacteriana e cáries, o que os estudos recentes têm demonstrado são riscos decorrentes da negligência com a saúde da boca, e é fundamental que estejamos atentos a esses alertas.

Recentemente, uma pesquisa publicada na renomada revista JAMA Oncology chamou atenção ao revelar que a falta de higiene bucal, especialmente no período da manhã, pode elevar em 50% as chances de desenvolver câncer de boca. Os dados, oriundos da análise de quase 160 mil indivíduos, identificaram 13 tipos de bactérias associadas ao câncer em pessoas que não realizam a escovação e o uso do fio dental de forma regular.

Além disso, um aumento na pontuação de risco microbiano, baseada em 22 bactérias, mostrou uma associação preocupante com o aumento da probabilidade de surgimento de neoplasias.

Esses dados ligam o alerta: a higiene bucal não se resume à estética, mas é um componente fundamental da saúde integral do indivíduo. Quando não realizamos uma adequada escovação e o uso correto do fio dental, abrimos espaço para que resíduos alimentares se acumulem na cavidade bucal. Esse acúmulo favorece a proliferação de bactérias, que podem provocar inflamações e estimular a liberação de substâncias nocivas, como as nitrosaminas, reconhecidas por aumentar o risco de câncer.

Além da prevenção do câncer bucal, a negligência com a saúde oral está diretamente relacionada a outras condições que afetam a qualidade de vida e a saúde sistêmica. A doença periodontal, por exemplo, que se manifesta pelo acúmulo de placa bacteriana e inflamação das gengivas, é uma preocupação constante.

Dados do IBGE revelam que, no Brasil, 34 milhões de adultos perderam 13 ou mais dentes ao longo da vida, e 14 milhões convivem com a ausência total de dentição, consequências frequentemente atribuídas à doença periodontal. A periodontite pode causar impactos devastadores não apenas na saúde bucal, mas também em órgãos distantes, como o coração, onde o risco de desenvolver endocardite se torna uma realidade preocupante.

É importante destacar que a migração de bactérias da cavidade bucal para a corrente sanguínea pode desencadear infecções em tecidos ou válvulas cardíacas, configurando um cenário de endocardite que, embora menos comum, reforça a necessidade de um cuidado rigoroso com a higiene oral.

Os pacientes com diabetes precisam redobrar os cuidados, pois seu organismo tem mais dificuldade em controlar o acúmulo de biofilme – o conjunto de bactérias que se adere aos dentes – tornando-os mais vulneráveis a complicações periodontais.

Saúde bucal: homem escovando os dentes Crédito: Shutterstock

Para mudar esse quadro, a prevenção do câncer de boca deve ser encarada de forma multidisciplinar. Além de manter uma rotina adequada de higiene – com escovação, uso do fio dental e visitas periódicas ao dentista, é imprescindível adotar outros hábitos saudáveis, como evitar o tabagismo, moderar o consumo de bebidas alcoólicas e proteger os lábios da exposição excessiva aos raios ultravioleta, utilizando protetor labial. Essas medidas, combinadas, formam uma estratégia robusta na redução dos riscos de desenvolver doenças na cavidade bucal.