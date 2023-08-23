Divórcio: como se manter com a falta do sustento financeiro?

Quando a separação conjugal se torna uma realidade, muitas vezes surge a preocupação sobre como sustentar a própria vida. É comum se perguntar: "Estou me divorciando, mas não tenho como me manter, o que fazer?"

Com a dissolução do casamento, cada parceiro passa a ser responsável por suas próprias despesas. Importante destacar que a questão do sustento não depende do gênero, mas sim da situação financeira de cada um. No entanto, no Brasil é conhecido que, devido a diversos fatores estruturais e culturais, muitas mulheres ficam em posição de dependência econômica em relação aos homens.

Nesse contexto, é essencial buscar proteção legal para garantir o direito à pensão alimentícia. Isso se alinha ao princípio da igualdade estabelecido na Constituição. O juiz deve considerar a situação específica de cada casal, focando em assegurar o suporte financeiro para quem realmente necessita.

Vamos considerar dois cenários:

Quando a mulher tem formação e carreira profissional:

Se a mulher tem educação e trabalho, mas renunciou à carreira para cuidar dos filhos e da casa durante o casamento, ela pode necessitar de auxílio financeiro após o divórcio, por um período determinado. Isso depende da idade dela, saúde e capacidade de reintegrar-se no mercado de trabalho.

Quando a mulher não tem formação profissional:

Se a mulher não tem qualificação profissional e dedicou-se exclusivamente às atividades domésticas durante o casamento, pode ser necessário garantir apoio financeiro por um tempo específico, até que ela possa se reestruturar e buscar meios de sustento.

Em ambos os casos, a ideia é proporcionar apoio temporário à parte que ficou financeiramente vulnerável devido à dependência construída durante a união. Esse suporte é baseado no princípio de solidariedade familiar e social.

Portanto, propõe-se a criação de pensões alimentícias transitórias, concedidas por um período determinado e de forma excepcional. Isso visa auxiliar aqueles que precisam se reintegrar no mercado de trabalho ou que enfrentam dificuldades devido à idade avançada ou à falta de habilidades laborais.

Divórcio Crédito: Arquivo

Apesar de não haver uma disposição legal específica para esse tipo de pensão, tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem a importância de conceder esse suporte em situações em que há dificuldades reais de inserção no mercado de trabalho, falta de aptidões profissionais ou avanço da idade.