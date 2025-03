Dia da Felicidade: pessoas mais felizes vivem mais e melhor

Hoje, 20 de março, celebramos o Dia Internacional da Felicidade, uma data que nos convida a refletir sobre o que realmente nos faz felizes. Em meio à correria do dia a dia, muitas vezes associamos a felicidade a grandes conquistas, bens materiais ou momentos extraordinários. No entanto, a verdadeira felicidade está muito mais ligada à qualidade de vida, equilíbrio emocional e bem-estar do que a fatores externos passageiros. E nada disso é possível sem saúde.