Desafio da Assembleia do ES é contribuir para a governabilidade

Antônio Carlos de Medeiros*

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo iniciou novo ano legislativo com renovação de 50% dos seus membros. E terá mais de 1/3 de novatos na política. Já se pergunta no mercado político se esta renovação, com a presença de muitos novatos, vai significar uma transição para a chamada nova política.

A Constituição Estadual é parlamentarista na essência. Mas ao longo dos últimos 15 anos, a Ales foi esvaziada politicamente. Passou a convalidar iniciativas do governo. Não fez política no sentido de política pública. Atuou no varejo, reativamente, e não exerceu o seu Poder. Não se colocando como Poder, não repartiu Poder. Como se sabe, os papéis clássicos do legislativo são: fiscalização; iniciativas de leis; e renovação de lideranças. Ela não tem exercido estas funções em sua plenitude. Exercerá agora?

O presidente, Erick Musso, movimenta-se politicamente sinalizando que vai dirigir a Assembleia com foco na independência e harmonia entre os três Poderes. Mostra clareza e consciência das suas prerrogativas constitucionais e do princípio de equilíbrio entre os Poderes. Observadores políticos descrevem o seu perfil. É tido como cumpridor de compromissos e sabe distribuir o poder com os demais deputados com habilidade. Mas nunca entregou o comando da Casa. É confiável e sabe que mudou de patamar. Tem noção absoluta do seu poder e sabe negociar na direção da harmonia e independência entre os Poderes.

Agora, duas lideranças de peso na “Era Erick” foram reeleitas: Enivaldo dos Anjos e Marcelo Santos. Ambos agregam experiência para articular o Plenário e construir consensos. Outras lideranças poderão ganhar estatura na casa: Euclério Sampaio; Vandinho Leite; Hudson Leal; e Lorenzo Pazolini.

Erick já mostrou que sabe que a política capixaba passará por uma transição nos próximos anos. Transição de gerações, de hegemonia e de agendas. Mirando a nova política, ele prepara a Ales para ingressar na Era Digital e articula-se para ter protagonismo nas sucessões municipais de 2020 - e depois. Coloca-se, a princípio, como candidato a deputado federal em 2022.

O desafio desta Assembleia de transição é contribuir para a governabilidade do Estado de forma propositiva. Ter protagonismo na formulação de políticas públicas. Muito fragmentada, com 20 partidos, ela não tem bancadas predominantes. Nem mesmo a do PSL, com quatro deputados, onde cada cabeça é uma sentença. Reza o folclore político capixaba que Vicente Silveira dizia, nos anos 1960, que a Casa tem os espertos, os muito espertos e os deslumbrados. E que os deslumbrados “deveriam tomar cuidado”.

A Ales vai evoluir para as agendas da nova política e dialogar com a sociedade? Terá harmonia com os outros poderes, com independência? Exercerá suas prerrogativas contribuindo para a governabilidade? A conferir.