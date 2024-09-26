Como a linguagem simples melhora resultados nas empresas?

A busca por clareza na comunicação, que ganhou força no início do século XXI, impacta desde as empresas até a esfera pública. A linguagem simples — ou linguagem clara, como é chamada em países como Portugal, Espanha e Argentina —, além de promover acessibilidade, surge como ferramenta estratégica para potencializar resultados e impulsionar a inovação.

Em 2007, durante conferência da Plain Language Association International (Plain), em Amsterdã, especialistas de diversos países, incluindo defensores da "Plain Language" (Linguagem Clara) – termo usado em países como Estados Unidos e Canadá – e da "Linguagem Simples", adotada no Brasil, iniciaram a busca por um padrão internacional.

Enquanto o movimento ganhava corpo, a importância da linguagem simples, ou clara, no mundo empresarial e na comunicação pública se tornava evidente. A clareza passou a ser vista como fator crucial para o sucesso das empresas e para a democracia.

Em 2010, um documento publicado na revista Clarity, fruto do trabalho do International Plain Language Working Group, reforçou a importância da linguagem clara para a comunicação eficiente. No âmbito empresarial, a linguagem simples se traduz em documentos mais concisos, facilitando a compreensão de contratos e termos de uso. Na esfera pública, significa informações mais claras e acessíveis para os cidadãos.

A partir de 2013, com a definição internacional de Plain Language, o movimento ganhou ainda mais força. No contexto empresarial, a linguagem simples passou a ser utilizada para otimizar processos, reduzir o tempo de negociação e minimizar erros de interpretação. Contratos mais claros e objetivos, por exemplo, agilizam a assinatura e reduzem o risco de litígios.

Análise de documentos Crédito: katemangostar/Freepik

A norma ISO Plain Language, publicada em inglês e francês em junho de 2023, e em português em julho de 2024 (ABNT NBR ISO 24495-1:2024), consolida a importância da clareza na comunicação. A adoção da linguagem simples por empresas se traduz em aumento da eficiência, redução de custos e melhora na experiência do cliente.

No Brasil, iniciativas como o Projeto de Lei (PL) 174/2024 demonstram o avanço da linguagem simples na comunicação pública. O PL, aprovado pela Comissão de Justiça em 06/08/2024, propõe a instituição da Política de Linguagem Simples nos órgãos públicos estaduais, visando tornar a linguagem governamental mais clara e acessível à população.