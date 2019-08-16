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Artigo de Opinião

Segurança

Combate à criminalidade é mais efetivo com abordagens já experimentadas

Há enorme ganho de efetividade das medidas governamentais em matéria de violência ao abandonar abordagens instintivas

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 00:49

Publicado em 

16 ago 2019 às 00:49
Combate à criminalidade
Henrique Geaquinto Herkenhoff e Bruno Requião da Cunha*
As moléculas de gás dentro de um recipiente fechado se movimentam inteiramente ao acaso, colidindo umas com as outras e mudando incessantemente de direção. Contudo, sabemos perfeitamente que, se o espaço for reduzido, a pressão do gás aumentará na mesma proporção.
> Criminalidade e Economia são causas de mal-estar regional
Em outras palavras, enquanto o comportamento particular de cada uma das moléculas é completamente caótico, o efeito da interação entre elas encaixa-se dentro de um modelo físico-matemático invariante, de maneira que o seu resultado em conjunto é amplamente previsível.
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De maneira semelhante, é praticamente impossível prever o procedimento individual de um ser humano, mas não o de um grupo social, que não passa de uma intrincada rede de relacionamentos interpessoais, que podem ser mapeadas em um conjunto de vértices (pessoas) e arestas (ligações), possibilitando o estudo rigoroso dos padrões de comportamento.
Assim, a previsibilidade e a possibilidade de serem conhecidas e atacadas pelo todo, ainda que não se conheçam exatamente cada uma das partes, é um vício inerente às organizações criminosas, que dele não podem se livrar.
Por isso, e somente por isso, não há problema algum em tratar disto publicamente: um meliante pode tentar se esquivar de investigações policiais, mas sua organização não consegue evitar as pesquisas da física social e da ciência de redes, ramos interdisciplinares que procuram entender os fenômenos sociais pela perspectiva das ciências naturais e podem perfeitamente ser aplicadas ao enfrentamento às organizações criminosas.
Além disso, a reação média de uma massa de criminosos, ainda que não ligados entre si, a determinada política criminal também pode ser estudada independentemente dos seus efeitos pessoais, uma vez que, quanto maior o número de eventos analisados, maior a probabilidade de que os desdobramentos concretos correspondam exatamente às previsões estatísticas.
As possibilidades de aplicação de modelos da física estatística às políticas criminais e às estratégias específicas para enfrentamento das organizações criminosas são muito vastas para se resumirem em um único artigo. O que já se pode afirmar de início é o enorme ganho potencial de efetividade das medidas governamentais em matéria de violência e criminalidade se abandonarmos as abordagens puramente instintivas ou oriundas do senso comum em favor daquelas indicadas por estudos quantitativos baseados em modelos demonstrados e experimentados com sucesso no campo das ciências naturais.
*Os autores são, respectivamente, professor do mestrado em Segurança Pública da UVV; agente da Polícia Federal, doutor em Física Teórica (UFRGS) e pós-doutor em Matemática Aplicada (University of Limerick, Irlanda)

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