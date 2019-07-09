Brasil fez prevalecer seus interesses em prol da soberania nacional

Helvécio de Jesus Júnior*

Pela primeira vez em muitos anos a diplomacia brasileira chegou ao encontro do G20 , as 20 maiores potências econômicas do mundo, de forma realmente soberana e buscando mostrar ao mundo que a orientação do novo governo Bolsonaro não aceitaria mais se submeter a acordos pré-estabelecidos que possam prejudicar os interesses nacionais brasileiros.

Essa postura pró-ativa, sem dúvida, é uma reação a uma ideologia globalista que privilegia normas supranacionais administradas por instituições e burocratas não eleitos que desejam impor uma agenda internacional de cima para baixo em vários temas de política internacional como o comércio, meio ambiente e direitos humanos.

No caso específico da participação brasileira no G20, destaca-se o acordo entre Mercosul e União Europeia que vinha sendo negociado há cerca de 20 anos e que se encontrava travado, basicamente por ímpetos protecionistas de ambos os lados. O acordo foi uma grade vitória política do governo Bolsonaro, pois prevê a redução gradual das tarifas externas entre os dois blocos. É verdade inquestionável que quanto mais livre mercado, mais desenvolvimento econômico!

Mercosul e União Europeia reúnem mais de 750 milhões de consumidores sendo, portanto, o maior acordo comercial já celebrado. Certamente, o acordo demorará cerca de dois anos para começar a ter seus efeitos uma vez que dependerá da sua internalização por parte do parlamento nacional.

acesso ao mercado europeu para os produtos brasileiros pode gerar um incremento de exportações brasileiras de cerca de R$ 100 bilhões até 2035, segundo as informações do secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia Marcos Troyo. Com esse acordo, o Brasil pode avançar muito, pois na atualidade representa somente 1% do comércio mundial. Ou seja, o potencial brasileiro de exportações pode aumentar muito esse percentual.

O acordo é uma vitória da diplomacia brasileira e preserva os interesses nacionais sem a perversão da ideologia globalista que buscava colocar condições de aquiescência ao Brasil, que foram retiradas do acordo ao final.

Ao fechar esse acordo, o Brasil se aprofunda na globalização econômica, no livre mercado, na abertura aos investimentos internacionais e não na submissão às normas supranacionais pré-ditadas. O Brasil deixa de ser um mero subscritor para ser um negociador internacional com interesses nacionais bem definidos.