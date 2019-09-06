Brasil deve ser o maior responsável pelo uso consciente da sua floresta

As boas intenções do G7 ou a estratégia diplomática a ser adotada são discussões secundárias

Publicado em 06/09/2019 às 20h26
Atualizado em 29/09/2019 às 14h46

Área de floresta derrubada na região da Bacia Amazônica

Thiago Viola e Gabriel Marx*

Nos últimos dias, a Floresta Amazônica tem suscitado debates nos principais jornais do mundo, em razão das chamas devastadoras que vêm consumindo o maior bioma do país. É nesse cenário que o embate entre os presidentes brasileiro e francês tem ganhado peculiar protagonismo, com argumentos nacionalistas e humanistas. É imperioso, entretanto, que se faça uma análise das intenções por detrás de ambos os discursos.

> O que sabemos sobre a situação na Amazônia

Isso porque os países desenvolvidos, sobretudo os europeus (poluidores contumazes), ao longo dos séculos foram os principais responsáveis por subjugarem as nações da África e da América Latina, contribuindo para o quadro de depressão econômica e social dos países periféricos, e ainda hoje direcionam seus olhares à mineração, ao agronegócio, ao potencial hidrelétrico e aos recursos naturais da Floresta Amazônica.

> Fundo de R$ 2,6 bilhões da Lava Jato irá para Amazônia e educação

Assim, é de extrema importância que os brasileiros tenham um olhar crítico para identificar interesses subjacentes aos discursos aparentemente bem-intencionados.

> Como os impactos das queimadas na Amazônia afetam os moradores do ES?

De outro lado, não se deve tomar posse de tais circunstâncias, a fim de encobrir os desmandos feitos na seara ambiental. A cruzada contra os cientistas e suas pesquisas, o enfraquecimento da fiscalização do Ibama, a condescendência com práticas insustentáveis do agronegócio e a criminalização de ONGs e de ambientalistas foram algumas atitudes que, metaforicamente, incendiaram a Amazônia.

O Inpe havia alertado sobre focos de incêndio na Terra Indígena Areões e o MPF avisou ao governo três dias antes do “dia do fogo”, mas nada foi feito.

Desde janeiro, o orçamento do Ibama para preservação e controle de incêndios florestais diminuiu 23%. Dados do Inpe denunciam um aumento de 82% dos incêndios ocorridos entre janeiro e agosto, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

As boas intenções dos países do G7 ou a estratégia diplomática a ser adotada são discussões, no momento, secundárias. O Brasil precisa cuidar do seu patrimônio, compreendendo que a ciência não é inimiga, que políticas ambientais são essenciais e que é possível conjugar crescimento com sustentabilidade. Caso contrário, entre as narrativas políticas, arderemos todos nas chamas da demagogia e da desinformação.

*Os autores são, respectivamente, presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Vila Velha (Aprovve), advogado e mestrando em Direito; e advogado e mestrando em Direito

A Gazeta integra o

Saiba mais
Meio Ambiente

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.