Bombeiros, os heróis que não medem esforços para proteger a sociedade

Equipe do Corpo de Bombeiros é acionada para atender ocorrência Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

O Dia do Bombeiro foi criado pelo decreto-lei nº 35.309, de 2 de abril de 1954 e, a partir desse dispositivo legal, foi definida a realização anual da Semana de Prevenção Contra Incêndios. A escolha dessa data é uma homenagem a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, sob o comando do major João Batista de Morais Antas.

Antes de o Imperador D. Pedro II assinar o Decreto Imperial nº 1.775 que regulamentava o serviço de bombeiros, o badalar dos sinos era sinal de que todas as pessoas tinham que formar uma fila no poço mais próximo e, assim, passarem baldes de mão em mão até chegarem ao local do incêndio. As pessoas apagavam os incêndios contando com a ajuda de vizinhos e amigos.

Essa data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que arriscaram e arriscam as suas vidas para proteger as pessoas, as cidades e as florestas do risco de incêndios, emergências diversas e desastres. Além de combater o fogo, atuar em desastres e fazer resgates marítimos, em alturas e terrestres, os bombeiros desenvolvem vários projetos sociais e educativos, atuam na fiscalização de edificações e áreas de risco para garantirem que materiais e equipamentos de proteção contra incêndios estejam em condições de uso.

Para a melhoria das condições de trabalho e qualidade do serviço prestado à sociedade, o governo do Estado vem efetuando diversos investimentos no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). Serão, aproximadamente, 280 viaturas, entre carros administrativos/operacionais e caminhões.

No Plano de Investimentos Públicos (PIP) está contemplada a ampliação territorial e temática, bem como as construções de novas unidades de bombeiros. A ampliação territorial refere-se à instalação de dez Postos Avançados de Bombeiros (PAB) em novos municípios. Na ampliação temática constam as construções do Centro de Inteligência de Defesa Civil (CIDC), o Complexo de Logística e Operações de defesa Civil, o Centro de Atividades Técnicas (CAT) e a unidade de Salvamento Marítimo.

Nesse sentido, é mister ressaltar a importância do comprometimento de todos, assim como, no passado os baldes eram carregados por todos, atualmente, somente a integração dos setores público, privado e plural (conselhos, associações, federações, indivíduos, dentre outras) poderá ser eficiente na formação da cultura prevencionista.

Os responsáveis pelas empresas, edificações e outros locais devem verificar se as normas de segurança estão sendo atendidas. A comunidade em geral deve estar capacitada para uma intervenção simples com o uso de extintores ou abandono da área em risco.

Diante de todas essas tarefas e um serviço prestado durante 24 horas de forma ininterrupta, os bombeiros são contemplados com admiração e credibilidade da sociedade. É muito comum a visitação de crianças e adolescentes nas unidades de bombeiros para conhecerem mais essa atividade. Muitos desses visitantes acabam prestando concurso e tornam-se bombeiros.

Por fim, é importante ressaltar que os bombeiros não medem esforços para proteger a sociedade. Seja numa tarefa simples, como uma palestra, seja numa mais complexa, como um resgate em montanha ou acidente automobilístico, os bombeiros atuam com o máximo de cuidado e atenção, não fazendo qualquer distinção.

Não importa o tempo, o dia e a hora, quando o alarme toca e os bombeiros se acomodam nos caminhões com as sirenes ligadas, somente existe um pensamento. “Missão dupla o dever nos aponta: vida alheia e riquezas salvar”.