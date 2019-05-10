Atendentes do Ciodes são tão importantes quanto os policiais nas ruas

Henrique Geaquinto Herkenhoff*

do Ciodes na semana passada, vale muito a pena abordar um outro problema à primeira vista rotineiro e sem importância, que jamais foi conhecido pela população, mas de desastrosas consequências: a excessiva rotatividade dos atendentes civis do call center. Já que tratamosna semana passada, vale muito a pena abordar um outro problema à primeira vista rotineiro e sem importância, que jamais foi conhecido pela população, mas de desastrosas consequências: a excessiva rotatividade dos atendentes civis do call center.

O atendimento do call center é bem mais eficiente do que a população geralmente pensa. Enquanto o atendente faz intermináveis – mais indispensáveis – perguntas, uma viatura já foi despachada para o local, se o incidente é grave. Apenas não adiantaria a polícia chegar lá sem um mínimo de informações para saber o que fazer. No entanto, esse atendimento pode melhorar muito se houver atenção para os resultados de uma auditoria realizada pouco antes que eu deixasse a Secretaria de Segurança Pública.

A função de atendente de call center costuma ser o primeiro emprego, a porta de entrada na vida profissional, e a maioria logo encontra outro com melhor remuneração ou perspectivas de promoção mais interessantes. Isso se torna um problema crítico no Ciodes, pois esses profissionais precisam de intenso treinamento e, claro, tudo é perdido quando eles trocam de trabalho. Ora, os atendentes são tão importantes para o bom funcionamento do Ciodes e para a satisfação a população quanto os policiais que ali trabalham.

Constatou-se que poucos atendentes continuavam trabalhando ali depois de um ano. Isto significa que todos precisavam ser sistematicamente treinados, mas deixavam seus postos justamente quando estavam “pegando a manha”. Então, por mais que houvesse esforço de capacitação, nunca se atingia o nível ideal de profissionalismo e, embora o serviço funcionasse a contento para as finalidades internas – isto é, para a rápida e correta comunicação com os policiais que atenderiam às ocorrências – o mesmo não se pode dizer do trato com o usuário, cujas reclamações só foram compreendidas depois da auditoria.

Várias medidas, de custo relativamente baixo, já foram e outras podem ser tomadas para reduzir o turnover do call center do Ciodes, fazendo do emprego de atendente algo mais atrativo, que mantenha o colaborador, em vez de perdê-lo para qualquer outra proposta de trabalho. Parece uma bobagem, mas é preciso fazer de cada trabalhador da segurança pública um profissional altamente qualificado e orgulhoso de suas funções; sua equipe é seu maior tesouro. E lembremos daquele velho ditado: pedra que muito rola não cria limo.