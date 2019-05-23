As grandes invenções da humanidade são as mais banais

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Marcos Alencar*

Confesso aqui a minha fraqueza por listas. Sou macaco de auditório de praticamente todas elas. Menos aquelas de autores conhecidos. As listas do Serasa, por exemplo, Deus me livre. É o tal do vale de lágrimas. Muito menos a lista estraga-prazeres da Justiça Eleitoral convocando mesários para as eleições e babando, desta maneira, o domingão de faustinhos e faustões.

Minhas listas preferidas são aquelas que apontam as maiores invenções da humanidade. Existem dezenas delas por aí. E todas apócrifas. Deu na telha de um desocupado e ele vai pro computador fazer lá a sua listinha.

Há itens comuns em quase todas, como o raio-x, o avião, o rádio. Mas a grande maioria é fruto da preferência e da imaginação de cada um. Por exemplo, encontrei numa dessas listas um utilíssimo invento da brasileira Therezinha Beatriz Alves de Andrade: o escorredor de arroz. Foi uma grande invenção na época em que ainda se lavava o arroz antes de ir pra panela. Hoje esta prática está em desuso. Assim como o bonde, por exemplo.

Mas nesta minha deleitante pesquisa percebi que as listas cometem um punhado de pequenas, e imperdoáveis, injustiças. Veja, por exemplo, um invento muitíssimo citado: a pólvora. A humanidade passou a se valer dela nas guerras pela sua grande capacidade de destruição. Por outro lado, não vejo uma só citação às fotos íntimas de amantes vazadas nas redes sociais. Tão explosivas (ou mais!) quanto. Enaltecem o prego, o parafuso e o serrote. Mas não falam do pregador de roupas, do clipe e do anzol. Acho o identificador de chamadas mil vezes mais genial do que o próprio telefone. Uma invenção do brasileiro Nélio Nicolai e pouco listada. Assim como a máquina fotográfica, apontada por nove entre dez listeiros, me parece tão importante quanto a invenção da selfie. Pergunte só para a geração narcisista.

A invenção da penicilina é indiscutivelmente uma campeã de audiência. Mas ninguém fala nada do Imosec. Como é que pode? Citam a escova progressiva como uma invenção top. Mas nem uma palavrinha sobre o boné que camufla a calva. Não é injusto?

De minha parte, venho também tentando fazer uma listinha. Mas são tantas as invenções que acabo estacionado na primeira que me ocorre: o filé com fritas. Mas não vou desistir.

Uma invenção da qual fazem pouco ou nenhum alarde é a de uma grande companheira diária de todos nós, a garrafa térmica. E sobre ela corre uma deliciosa historinha. Contam que um jornalista perguntou a um velhinho sentado no alpendre de uma casinha humilde qual seria pra ele a maior invenção do mundo. O senhorzinho não pensou duas vezes: “A garrafa térmica”. E o pesquisador: “Como assim?”. E o velhinho com um ar de encantamento: “A garrafa térmica guarda o frio, frio. E o quente, quente, não é mesmo? Mas como ela sabe?!”.