As coisas se transformam, mas a essência do bom jornalismo prevalece

Um ciclo tem fim ou um ciclo se renova? A pergunta do início deste artigo será respondida no final dele. Entrei na Rede Gazeta em maio de 2005, como estagiário, para atuar em um processo que parecia o início de uma transição: passar as notícias do jornal impresso para o site do jornal A Gazeta. E assim eram todas as minhas noites – e algumas madrugadas, graças aos jogos de quarta-feira –, texto por texto, foto por foto, até que todas as informações estivessem inseridas na nossa plataforma digital.

Tempos depois, minha função mudou e dei lugar a outros colegas que seguiram com a tarefa até o surgimento da versão flip, com as páginas digitalizadas e disponíveis para leitura em aplicativo. Eu, que reunia os textos dos repórteres na primeira versão do site, agora apurava sua própria reportagem.

Na continuação desse ciclo, já atuando diretamente no Gazeta Online, se desenhava para mim o caminho que deveríamos seguir, o da informação instantânea, com nossa reconhecida credibilidade e com alcance sem limite geográfico. Os anos foram passando e o repórter virou editor, e também aquele que teria em sua tela o comando da capa do portal de notícias mais importante do Espírito Santo.

Fecho os olhos agora, no momento em que escrevo esse artigo para vocês, prezados leitores, e volto mentalmente para 2005, refaço meu caminho. O homem experiente se depara com o jovem assustado, ávido por aprender e fazer a coisa certa, ali no canto gelado de uma antiga sala do primeiro andar, no corredor de acesso à redação da TV. Passado e presente se encontram.

O homem, que veio lá do futuro, gostaria de dizer para o rapaz, estudante de Jornalismo, que as coisas dentro da profissão se transformam, mas a essência do bom jornalismo prevalece, mesmo diante de tantas adversidades. E é com essa conclusão que respondo a pergunta do início. O ciclo, que tem origem no termo grego kýklos, significa algo que se renova de forma constante. E esse é o caminho que o jornalismo deve seguir com as notícias. Renovar e inovar para se perpetuar.

*O autor é editor do Radar

