Analfabetos ecológicos: sem solução no entendimento de nossa interdependência

Analfabeto ecológico Crédito: Divulgação

Crises acontecem todos os dias, mas se diferenciam na abrangência, na forma e na velocidade com que são administradas. Na pandemia do coronavírus, contudo, existe um complexo de enormes crises conectadas, das quais destaco a da saúde, a da economia e a de percepção. E a pontual solução para uma não é o que resolve o conjunto. Ao contrário, pode agravá-lo.

A crise na saúde é a protagonista. A vida tem que vir em primeiro lugar. Sem vida não tem retomada. A solução primária para a sobrevivência é o isolamento social, isso é fato! Por outro lado, nosso sistema econômico é predador. Em países como o Brasil, a economia favorece monopólios e enfraquece a competitividade. Não existe cultura de cooperação. E uma crise como essa nos leva à miséria, que também mata, e muito!

Temos organizações corruptas e instituições deturpadas, levando à incerteza absoluta. Como um empreendedor avalia riscos ao investir e incertezas não podem ser mensuradas, fica frágil saber o quanto vale defender sua ideologia.

Em condições normais, o representante de uma marca expor opiniões controversas seria o famoso “tiro no pé”. Ele estaria se impondo uma crise de imagem com feridas na reputação de sua empresa. Afinal, a força da opinião pública pode levar à interrupção de negócios. Assim, é provável que empresários como os do Madero, Havan e Giraffas evitassem o desgaste de declarações “nada altruístas” como as que deram recentemente.

Contudo, essas incertezas colocam em pauta a solvência de muitos negócios. Ou seja, quando não se tem muito a perder, é barato o preço por uma declaração polêmica, mas que pode dar força para a união de um grupo com objetivos semelhantes.

E aí chegamos à crise de percepção, a menos falada, mas talvez o lugar das respostas. Capra dizia que “o sucesso da comunidade toda depende do sucesso de cada um dos seus membros, enquanto o sucesso de cada membro depende do sucesso da comunidade como um todo”.

O problema é que somos tão analfabetos ecológicos que não buscamos solução no entendimento de nossa interdependência, parceria, flexibilidade, diversidade, sustentabilidade. Nos isolamos, não em casa, e sim nos nossos preconceitos e falta de empatia. Estamos interligados e as crises são interligadas. Não sairemos ilesos, mas será menos pesado se percebermos que não se cuida de um problema adiando a solução de outro. Esteja você em casa ou espalhando vírus por aí, não há proteção se o complexo de crises não for administrado.