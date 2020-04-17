Abra a janela e deixe o sol e a vitamina D entrarem em casa na quarentena

Sol entrando dentro de casa Crédito: Pixabay

Sem caminhada no calçadão, sem diversão na praia, sem brincadeiras no parque. O difícil, porém necessário, distanciamento social mudou a rotina das pessoas, que estão buscando formas de se readequar a esse cenário. E já temos um efeito perceptível disso nas farmácias: a falta de Vitamina D3. Impedidas de fazerem atividades físicas em que ficam diretamente expostas ao sol, responsável pela ativação dessa vitamina no organismo, as pessoas estão buscando suplementação.

A vitamina D é muito importante para a imunidade, pois estimula a produção de células de defesa no organismo. Impedir a deficiência dela no corpo é essencial. Mesmo que não seja possível ficar exposto diretamente ao sol, aproveitar os raios solares que entram em casa já ajuda, desde que sejam seguidas certas orientações.

A vitamina D3 é lipossolúvel. Logo, tomar banho antes ou imediatamente depois da exposição ao sol faz com que a gordura natural do corpo seja eliminada. E essa gordura é fundamental, pois, em contato com ela, os raios UVB atuam como catalisadores e ativam o processo que resulta na ativação do hormônio D3.

É por causa dessa “gordura natural”, ou mais especificamente pela escassez dela na pele, que idosos o absorvem cerca de quatro vezes menos. Em função disso, é recomendado que, na hora de comprar suplementação, eles optem pelo calcitriol, que já é o último estágio do processo de ativação da vitamina D3.

Os raios UVB representam 5% da radiação solar, são mais abundantes entre 10h e 16h e penetram na pele mais superficialmente. Podem provocar queimaduras, mas se houver exposição prolongada. É por isso que o tempo recomendado de exposição ao sol é de até 20 minutos por dia. E mais uma dica: devido ao curto comprimento de onda que possuem, os raios UVB não conseguem atravessar janelas de vidro. Logo, é preciso abri-las, para que eles tenham acesso à pele e atuem na ativação da vitamina D3.

Todas essas informações foram exaustivamente estudadas pelo doutor Michael Holick, membro da Associação Americana de Dermatologia e autoridade mundial em D3. Compartilhá-las também é uma forma de contribuir para a saúde e para o bem-estar coletivo.