A violência banalizada do dia a dia precisa ser extirpada da sociedade

Rusley H. Medeiros Miorim*

A cada amanhecer uma nova tragédia envolvendo crimes violentos. É verdade que, por vezes, nem é preciso um novo amanhecer, mas as tragédias vão se acumulando no dia a dia, reforçando o que já se tornou rotina: a violência!

Muros altos, grades, sistema de segurança avançado, armas e, cada vez mais, a rotina vai sendo alterada pelo crime. Infelizmente, vamos nos tornando reféns e espectadores de tragédias diárias anunciadas. E, aquele que pode pagar pela sua integridade, se torna sortudo!

É normal ouvir que o vizinho foi roubado. Que a amiga foi espancada pelo marido. Que o chefe dirigiu alcoolizado e gerou um acidente. Que, na necessária atividade física no calçadão, o cordão foi subtraído. Que o simples responder uma mensagem no ônibus se tornou um alvo. E, assim, os crimes vão se tornando apenas mais uma etapa do dia.

Todos sabemos e somos uníssonos em afirmar que é urgente maior investimento na segurança pública. As entrevistas sempre reforçam que é preciso maior policiamento, mas a grande questão é: até que ponto tornamos o anormal em normal?

Até quando iremos assistir casos de violência como se fossem apenas mais uma cena do filme da vida do ser humano moderno? Até quando iremos tratar o fato de dirigir sob influência de substâncias que alteram nossa capacidade como mero “deslize” moral? Até quando iremos assistir, passivos, utilizando do jargão que em “briga de marido e mulher ninguém mete a colher”, a violência contra gênero? E, principalmente, até quando iremos assistir aos casos de desvios, de fraudes, de desmandos usando a desculpa de que a corrupção já é parte do nosso DNA e que não é mais possível mudarmos isso?

Certamente, a grande mudança que é preciso ocorrer não está unicamente no governo, mas de onde sai os nossos governantes e autoridades. E, caso não nos recordemos, toda a autoridade política ou não surge da própria sociedade. Portanto, a grande mudança deve ocorrer em nós.

Extirpamos, de vez, essa ideia de que a violência faz parte de nosso cotidiano e que nada mais é possível ser feito. Na criminologia, denominamos cifra negra aqueles crimes que não chegam ao conhecimento das forças policias. Parece-me que nos tornamos cifras negras ambulantes. Sabemos que há crime! Sabemos que há corrupção, mas não precisamos mais denunciá-las, afinal, virou rotina o anormal ser normal. E, assim, vamos vivendo mais um dia, rezando para não sermos alvos de novos crimes!