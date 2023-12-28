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Internet

Fibra óptica tem aberto horizontes para cidades do Espírito Santo

Estado está investindo na conectividade de alta velocidade para contribuir para a inclusão digital

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 10:32

Públicado em 

28 dez 2023 às 10:32

Colunista

Internet rápida pode mudar futuro de uma comunidade
Internet rápida pode mudar futuro de uma comunidade Crédito: Shutterstock
O Espírito Santo tem um ambicioso projeto de fibra óptica, comandado pelo Prodest, que está prestes a alcançar mais de 6 mil quilômetros de extensão. Para quem não conhece, o backhaul é responsável por conectar as redes periféricas (usuários finais) ao backbone (parte da rede que transporta volumes de dados a grandes distâncias).
A implementação pode melhorar significativamente a conectividade de internet, oferecendo velocidades mais altas e uma infraestrutura mais confiável para empresas, residências e órgãos governamentais. A estrutura permite que hospitais, delegacias, escolas, Ciretrans e outras repartições estaduais tenham acesso a uma rede com velocidade de um gigabit por segundo, otimizando a performance.
Outro aspecto positivo é tornar mais eficientes os sistemas corporativos hospedados no data center do Estado, sediado no Prodest. Isso permite a transmissão rápida de grandes volumes de dados, como backups, vídeos, fotos; acesso em tempo real a imagens de câmeras de videomonitoramento; e uso da telefonia VOIP e videoconferências, viabilizando a redução de custos. Além disso, a rede de fibra óptica governamental possibilita aperfeiçoar a arrecadação fiscal e o acompanhamento dos processos administrativos e judiciais.

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Hoje, mais de 40 municípios, tanto no Norte quanto no Sul do Estado, usufruem dos benefícios desse avanço tecnológico. Porém, qual é o real impacto e propósito desse projeto para o Espírito Santo? A proposta apresenta um impacto considerável e um propósito multifacetado para o Estado ao atuar como base para o fomento tecnológico. Garante uma transmissão segura e confiável para todos os cidadãos.
Apesar dos avanços já conquistados, ainda há muito a ser feito para uma infraestrutura verdadeiramente abrangente e inclusiva. É preciso investir na expansão da rede para todos os municípios, especialmente nas áreas rurais e nas periferias urbanas, capacitar o corpo docente e desenvolver novos métodos de ensino para aproveitar as oportunidades da educação digital. Com a união de esforços e ações estratégicas, estamos moldando um futuro inclusivo e tecnologicamente avançado para todos os capixabas.

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