Fibra óptica tem aberto horizontes para cidades do Espírito Santo

O Espírito Santo tem um ambicioso projeto de fibra óptica, comandado pelo Prodest, que está prestes a alcançar mais de 6 mil quilômetros de extensão. Para quem não conhece, o backhaul é responsável por conectar as redes periféricas (usuários finais) ao backbone (parte da rede que transporta volumes de dados a grandes distâncias). A implementação pode melhorar significativamente a conectividade de internet, oferecendo velocidades mais altas e uma infraestrutura mais confiável para empresas, residências e órgãos governamentais. A estrutura permite que hospitais, delegacias, escolas, Ciretrans e outras repartições estaduais tenham acesso a uma rede com velocidade de um gigabit por segundo, otimizando a performance.

Outro aspecto positivo é tornar mais eficientes os sistemas corporativos hospedados no data center do Estado, sediado no Prodest. Isso permite a transmissão rápida de grandes volumes de dados, como backups, vídeos, fotos; acesso em tempo real a imagens de câmeras de videomonitoramento; e uso da telefonia VOIP e videoconferências, viabilizando a redução de custos. Além disso, a rede de fibra óptica governamental possibilita aperfeiçoar a arrecadação fiscal e o acompanhamento dos processos administrativos e judiciais.