Diversidade: novo RH busca garantir oportunidades para todos

Empresas buscam criar ambientes de trabalho sem distinção Crédito: Pixbay

Ambientes de trabalho onde todos, sem distinção, tenham oportunidades de se desenvolverem, serem reconhecidos por suas competências profissionais e assumirem papéis de liderança.

Essa meta tem sido, cada vez mais, perseguida pelas empresas. E, para que se torne realidade, programas de inclusão e diversidade estão sendo colocados em prática.

Historicamente, os cargos mais altos dentro das corporações costumam ter gênero e cor predominantes: são ocupados por homens brancos.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , divulgados em 2021, o percentual de mulheres em cargos gerenciais no Brasil é de 37,4% contra 62,6% de profissionais do sexo masculino. O levantamento mostra ainda que, apesar de mais instruídas, elas recebem 77,7% do rendimento dos homens.

Para mudar essa realidade, empresas do Espírito Santo criaram estratégias para ter em seus cargos de liderança e quadros de funcionários mais mulheres, negros, pessoas com deficiência e o público LGBTQIA+.

É o caso da ArcelorMittal Tubarão, que, em 2019, lançou um programa com quatro pilares: diversidade racial, equidade de gênero, LGBTQIA+ e pessoa com deficiência.

“Atualmente, temos lideranças e colideranças nos quatro grupos e uma área dedicada ao tema, que trabalha com estratégias e metas a serem alcançadas. Todos estão buscando ajudar a empresa a construir uma cultura cada vez mais diversa e inclusiva”, explica Rodrigo Gama, gerente-geral de Gestão de Pessoas, Saúde e Segurança da siderúrgica.

Em 2020, a multinacional deu novos passos: aderiu à ONU Mulheres, ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+, à Rede Empresarial de Inclusão Social – Reis (voltada a pessoas com deficiência) e à Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero.

Já em 2021, a empresa anunciou a meta de ter 25% de participação de mulheres em cargos de liderança até 2030. Além disso, realizou, pela primeira vez, o Censo LGBTQIA+ anônimo, para mapear a dimensão e distribuição desse público, e aderiu ao TransEmpregos, projeto de empregabilidade de pessoas trans do país.

Outra empresa que está se transformando para ser mais inclusiva é a Vale. Na companhia, a meta é dobrar a representatividade de mulheres em seu quadro de empregados, passando de 13% para 26% até 2025. Atualmente, as funcionárias representam cerca de 19% da força de trabalho na empresa, um aumento de 46% desde 2019. Em julho de 2022, por exemplo, a empresa abriu cerca de 1.200 vagas exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência.

A mineradora também pretende atingir a meta de ter 40% das posições de liderança ocupadas por negros no Brasil até 2026 - atualmente, são 29%. Para isso, faz o mapeamento de profissionais negros no mercado para posições de liderança; realiza mentoria e aceleração de carreira para desenvolvimento de atuais empregados e prioriza a contratação de negros nos programas de trainee, engenharia e estágio.

Para o público LGBTQIA+, a empresa garante, por meio de seu plano de saúde, a cobertura da hormonioterapia para transição de gênero e de cirurgias do processo transexualizador para todos os funcionários e dependentes trans no país.

A Suzano também acredita que a qualidade do ambiente de trabalho está associada à promoção da diversidade e inclusão. Em 2021, a empresa ampliou em 34% o número de mulheres em seu efetivo, em comparação ao ano anterior. Além disso, o número de mulheres em cargos operacionais – ambiente ainda predominantemente masculino em indústrias – cresceu 50% no mesmo período.

De 2020 para 2021, a empresa registrou um salto de 50% no número profissionais negros ocupando funções administrativas. Atualmente, eles representam 50% do efetivo.

E para 2025, a meta é ampliar a participação de mulheres e de pessoas negras em cargos de liderança para, pelo menos, 30% de cada grupo. Há ainda vagas destinadas ao público LGBTQIA+, pessoas com deficiência e de diferentes gerações na empresa.

Promovida com sete meses de trabalho, Herta destaca oportunidade na carreira Crédito: EDP Divulgação

Já a EDP foi pioneira ao criar a Escola de Eletricistas para Mulheres, em 2018. E, em 2021, foi aberta a turma para pessoas trans. “As aulas ocorrem de maneira presencial, nos Estados de São Paulo e Espírito Santo, regiões em que a EDP atua na distribuição de energia. O curso é gratuito e tem cerca de 500 horas de conteúdo e três meses de duração. Os alunos recebem bolsa-auxílio, material do curso e certificado”, detalha Luis Gouveia, diretor de Pessoas e Eficiência da EDP no Brasil.

A empresa tem como meta contratar para vagas efetivas, no mínimo, 50% de colaboradores de grupos sub-representados na sociedade dentro dos pilares: raça, gênero, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e com mais de 50 anos.

Estipulou ainda a meta de ter 50% de representatividade racial e de gênero nos programas de entrada (Jovem Aprendiz, estágio, Escola de Eletricistas); 20% de mulheres em posições de gestão e 15% de pessoas negras na liderança até o fim de 2022.

Aos 22 anos, Herta Martins Lima tem muita iniciativa e o sonho de conquistar um cargo de liderança. Ela ingressou na EDP como estagiária em 2019. Ao se formar em Administração, foi contratada como assistente e, em sete meses, promovida a analista de relações institucionais e gestão stakeholder júnior.

“Sei que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade que tive. Passei por diversos caminhos para chegar aonde estou. Sou negra, de família humilde e estudei em instituição federal.Tenho a consciência de que sirvo de inspiração para muita gente”, comenta Herta.

As práticas inclusivas não se restringem somente a grandes companhias, com atuação internacional. Pequenas e médias empresas também configuram seus modelos de negócio para construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Um exemplo é o restaurante, bar e ateliê A Oca, no Centro de Vitória, comandado pelo casal Fabrício Costa e Caio Cruz. Dos 14 funcionários do empreendimento, nove são mulheres e cinco homens. Entre os homens, quatro são LGBTQIA+. Entre as mulheres, uma também é da sigla e ocupa um cargo de gerência.

“No comando do bar, está um homem LGBTQIA+; na cozinha, entre os cozinheiros, temos uma cozinheira negra e um LGBT que também é negro. Entre os atendentes, estão uma mulher indígena e um homem negro. A auxiliar administrativo também é uma mulher negra”, detalhou Fabrício Costa, sócio-proprietário da A Oca. Ele explicou que o fator inclusão de mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+ é um critério de desempate nos processos seletivos para vagas que estão abertas.