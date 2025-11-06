Volume de água impressiona e assusta moradores de Baixo Guandu

Um grande volume de chuva assustou moradores do distrito de Santa Rosa, zona rural de Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (06). Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, Leandro Gomes, na sede do município a situação está sob controle, sem ocorrências de danos ou transtornos.

O maior volume de chuva foi registrado no interior, onde moradores relataram cerca de 100 milímetros acumulados em cerca de uma hora. Apesar da intensidade, não há registro de desalojados ou desabrigados.