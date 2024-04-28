Vitória inaugura quadra de hóquei e patinação na Praça dos Desejos

Praticantes de hóquei testam nova quadra na Praça dos Desejos, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira

Vitória acaba de ganhar a primeira quadra de hóquei e patinação do Espírito Santo, localizada na Praça dos Desejos, na Enseada do Suá. A inauguração, neste domingo (28), contou a presença de praticantes das duas modalidades, que foram conferir de perto a nova estrutura.

A antiga quadra poliesportiva que existia no local passou por uma reforma, que começou em setembro do ano passado. O piso asfáltico foi substituído por um novo piso de concreto, projetado para atender às práticas de hóquei e patinação, mas a estrutura também atende praticantes de outros esportes, como vôlei. O alambrado foi renovado pela prefeitura da Capital.

"Estou muito feliz com essa inauguração. Vamos utilizar muito esse espaço. Cada patinador tem uma participação ímpar nesse processo", disse Alessandro Mendes , representando grupo de patinadores que esteve na inauguração.