Vítima fica presa às ferragens após acidente com três caminhões no Sul do ES

Um motorista precisou ser socorrido ao hospital, após um acidente envolvendo três caminhões na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (13) e, de acordo com informações iniciais de policiais que atenderam a ocorrência, um dos caminhões tentou desviar de uma carreta que invadiu a pista de forma irregular, e acabou colidindo na traseira de outro caminhão que fazia uma rotatória próxima.
A vítima presa às ferragens foi resgatada ao hospital e não há informações sobre outros feridos. O motorista que invadiu a pista de forma irregular fugiu do local.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram procurados para mais informações, mas não retornaram até a publicação do texto.