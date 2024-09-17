Vingança motivou fogo que destruiu carreta-cegonha e veículos em Linhares

Três homens – dois de 36 anos e um de 51 – foram identificados como suspeitos por envolvimento em um incêndio que destruiu uma carreta-cegonha com veículos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Segundo a Polícia Civil, o caso foi solucionado nesta terça-feira (17) e as investigações revelaram que o crime foi motivado por uma disputa entre cegonheiros e vingança.
O crime aconteceu no dia 10 de março deste ano, por volta de 0h50, em um posto de combustíveis às margens da BR 101, na altura do bairro Canivete. As investigações começaram com a coleta de imagens de videomonitoramento, que mostram o momento em que dois indivíduos se aproximam, ateiam fogo no veículo e depois fogem correndo.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o serviço de inteligência da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal trabalharam para identificar os autores do crime. Foi revelado que três homens praticaram o crime, sendo dois deles responsáveis por causar as chamas. O outro conduzia um Ford Fiesta preto, que serviu para os suspeitos fugirem. Eles foram interrogados semanas atrás e negaram o crime, dizendo estavam fiscalizando a poda de árvores na rodovia na madrugada em que aconteceu o incêndio.
Com a conclusão do inquérito, conforme explicou Lucindo, os suspeitos irão responder pelo crime de incêndio criminoso, com pena de três a seis anos de prisão e multa. Ainda pode ocorrer o aumento de pena pelo fato de que o local do crime é um posto de combustíveis, o que poderia ter causado um dano ainda maior.