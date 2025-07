"Tufão"

Vila Velha registrou rajada de vento superior a 60 km/h nesta sexta-feira (4)

Na ventania ocorrida na tarde desta sexta-feira (4) na Grande Vitória, foram registradas rajadas de vento que chegaram a 60,8 km/h, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os dados foram coletados na estação meteorológica do Jucu em Vila Velha .

O pico foi registrado às 15h, com velocidade média do vento de 30,2 km/h, o que, segundo a Escala de Beaufort — que mede a força dos ventos — representa ventos de moderado a forte, mas suficiente para derrubar galhos e dificultar a locomoção de pedestres.

Em Vitória, os ventos também se mostraram acima da média, com uma rajada máxima de 52,9 km/h registrada às 15h na estação de Goiabeiras. A mudança brusca no padrão do vento, que passou de brisa pela manhã a vento muito forte no período da tarde, integrou a faixa considerada “ventania fraca” e foi a mais alta do dia na Capital.