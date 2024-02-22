Vídeo: mulheres são resgatadas de carro que capotou em Vila Velha

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A população em situação de rua em Vitória terá acesso a uma ampla oferta de serviços gratuitos nesta quinta (23) e sexta-feira (24), com a realização do 2º Mutirão Estadual PopRuaJud. A ação acontece das 8h às 16h, no Tancredão, na Capital, reunindo atendimentos nas áreas de cidadania, saúde, trabalho e assistência jurídica em um único espaço.
A iniciativa busca facilitar o acesso a direitos básicos por meio de uma estrutura integrada. Entre os serviços disponíveis estão a emissão de documentos como RG e CPF, atualização no Cadastro Único (CadÚnico), orientações do INSS e atendimentos sociais. Também haverá suporte jurídico, com participação de diferentes órgãos do sistema de Justiça e advogados voluntários.
Na área da saúde, o público poderá contar com consultas médicas, incluindo clínica geral, psiquiatria e oftalmologia, além de vacinação e testes rápidos. Já no eixo de trabalho e renda, serão oferecidas orientações sobre direitos trabalhistas, encaminhamento para vagas de emprego e informações sobre qualificação profissional e empreendedorismo.
Além dos atendimentos, o mutirão prevê atividades voltadas à convivência e inclusão social, como varal solidário, ações de lazer e rodas de conversa com foco em direitos e cidadania.
O PopRua Jud faz parte de uma política nacional voltada ao atendimento da população em situação de rua, articulando diferentes instituições para ampliar o acesso a serviços essenciais e promover inclusão social.
Serviço
2º Mutirão Estadual PopRuaJud
Data: 23 e 24 de abril
Horário: das 8h às 16h
Local: Tancredão, Vitória (ES)
Um homem e uma mulher ficaram feridos após a motocicleta em que estavam colidir com uma vaca no bairro Residencial Parque Washington, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na terça-feira (21).
De acordo com a Polícia Militar, o homem conduzia a moto e a mulher estava na garupa no momento da colisão. Ambos ficaram feridos e foram socorridos, mas não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado do animal. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações e aguarda retorno.
A Polícia Civil do Espírito Santo indiciou um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 25, suspeitos de extorquir uma clínica médica em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, sob ameaças de morte contra pacientes e funcionários.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu em fevereiro, quando os suspeitos fizeram ligações para o estabelecimento afirmando que haviam cometido crimes na região e que um comparsa estaria ferido. Em seguida, passaram a exigir o pagamento de R$ 950 via Pix. Durante as chamadas, ameaçavam invadir a clínica e matar as pessoas que estavam no local caso o valor não fosse transferido.
Após a denúncia, a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante iniciou as diligências e conseguiu identificar os envolvidos. No decorrer da apuração, os policiais encontraram registros de ocorrências semelhantes em estados como Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o que indica a atuação interestadual do grupo.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Eduardo Oliveira, o principal suspeito tem um histórico criminal extenso, com passagens por crimes graves, como homicídio, latrocínio, estupro e porte ilegal de arma de fogo. O inquérito foi concluído com o indiciamento do homem, apontado como articulador do esquema, e da mulher, responsável por receber os valores. Eles vão responder por extorsão qualificada pelo concurso de pessoas.
A BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada, na altura do km 368, na quarta-feira (22), para detonação de rochas. De acordo com a Ecovias 101, responsável pelo trecho, a interdição está prevista para acontecer das 13h às 14h e faz parte das obras de duplicação da rodovia. O horário divulgado inicialmente foi das 12h às 13h, mas a concessionária anunciou a mudança posteriormente. A detonação será realizada apenas se as condições climáticas forem favoráveis. Caso contrário, a operação será adiada por segurança.
Após a detonação, será feita uma avaliação das condições da pista. Se necessário, o tráfego poderá funcionar no sistema de “pare e siga” até a liberação total da via e a conclusão da limpeza. A orientação é para que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência, redobrem a atenção, respeitando a sinalização e as instruções das equipes no local.
A intervenção faz parte das obras de duplicação no trecho entre os quilômetros 357,690 e 373,700, entre Anchieta e Iconha. A previsão é que essa etapa seja concluída até o fim de 2026. Nesta fase, a estimativa é retirar cerca de 4.944 metros cúbicos de rochas.
Um motociclista de 51 anos atropelou um homem de 44 anos na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, os dois ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao hospital municipal.
Testemunhas relataram aos policiais que o pedestre vive em situação de rua, estaria embriagado e transitava pelo meio da via, atravessando a avenida em local inapropriado. O estado de saúde das vítimas não foi informado.
Um policial penal de 50 anos foi preso na noite de terça-feira (21) após agredir a filha, de 12 anos, e ameaçá-la de morte com uma faca em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o homem aparentemente embriagado e com escoriações. Ele afirmou que a filha o havia esfaqueado, mas que a situação já estava “resolvida”.
Os militares conversaram com a menina, que relatou morar com o pai há poucos meses e que vinha sendo constantemente ameaçada de morte. Na noite de terça-feira, segundo ela, o homem a pegou pelo pescoço e apontou uma faca contra ela. Para se defender, a adolescente disse que conseguiu pegar outra faca, tentou golpeá-lo e, em seguida, se trancou no quarto.
Ainda conforme a PM, o policial penal resistiu à prisão e tentou fugir entrando na residência. Ele se trancou em um quarto e foi necessário o uso de arma de choque e spray de pimenta. Como as medidas não surtiram efeito e havia suspeita de que ele estivesse armado, foi solicitado reforço.
Os policiais acessaram o quarto pela janela e utilizaram novamente o taser (arma de choque) para contê-lo. Durante a abordagem, o homem afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica há cerca de 10 dias e chegou a dizer que arrancaria a cabeça da própria filha, se fosse necessário.
Um jovem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros no loteamento Nova Fronteira, no distrito de Nova Aimorés, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída no chão, ao lado de uma motocicleta, com várias perfurações pelo corpo.
Uma testemunha relatou à PM que a vítima havia ido até o local para combinar um serviço de instalação de portas e janelas. Ela contou que estava dentro de casa quando ouviu diversos disparos. Após perceber que os suspeitos haviam deixado a área, saiu da residência e encontrou o jovem caído em frente ao portão.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Um vídeo mostra o momento em que uma cadela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na terça-feira (21), em uma área de difícil acesso em Lavrinhas, zona rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Os militares foram acionados por moradores que ouviam latidos vindos da mata havia cerca de três dias.
Para localizar o animal, a equipe percorreu aproximadamente 600 metros em meio à vegetação densa e terreno acidentado, utilizando facões e foices para abrir caminho. A cadela foi encontrada dentro de um buraco, debilitada, desidratada e presa entre raízes e cipós.
Após cerca de duas horas de trabalho, os bombeiros conseguiram retirar o animal com segurança. A cadela foi apelidada de “Jéssica”, em referência a um filme com história semelhante. Depois do resgate, ela recebeu água e foi levada para a casa de um morador, onde passou a receber cuidados. Ele ficou responsável por acionar uma entidade de bem-estar animal. Até o momento, nenhum tutor foi localizado.
O caso do homem que pulou no teto de uma viatura da Polícia Militar e permaneceu agarrado ao veículo por cerca de 800 metros, em Vila Velha, ganhou um novo desdobramento: um vídeo que mostra a cena foi divulgado. As imagens foram registradas por testemunhas que estavam em uma praça no Centro da cidade, na madrugada de terça-feira (21).
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na região de Jaburuna quando encontrou Leonardo Braun, de 31 anos, no meio da rua, visivelmente alterado e se colocando na frente dos veículos.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pulou sobre o carro e se agarrou ao teto. Ele permaneceu em cima do veículo por cerca de 800 metros, até o Centro de Vila Velha. Durante o trajeto, segundo a PM, desferiu socos contra o vidro e tentou danificar a viatura com um objeto cortante. O suspeito conseguiu quebrar a antena e o giroflex.
Para conter Leonardo, foi necessário o uso de arma de choque e disparos de bala de borracha. O homem, que tinha deixado o sistema prisional no último dia 1º de abril, foi preso novamente e autuado por desacato, dano qualificado ao patrimônio público, ameaça, resistência e desobediência.
O corpo de um adolescente autista, identificado como Gleisson Miguel Souza Rodrigues, de 17 anos, foi encontrado com marcas de tiros na manhã de terça-feira (21), no bairro Nova Canaã, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o jovem estava desaparecido há mais de 24 horas e era procurado pela família.
Ainda conforme a corporação, Gleisson foi atingido por oito disparos de arma de fogo. O corpo foi localizado debaixo de uma ponte, enrolado em um pano, por pessoas que estavam nas proximidades, que o arrastaram até as margens do rio.
O padrasto da vítima, o pedreiro Eudes Morais, relatou que o adolescente tinha autismo e morava com uma mulher de 23 anos.
“Ele tinha autismo forte, montou a casa e foi morar com uma mulher de 23 anos e foi para um lugar errado. Fizeram covardia com o menino. Para mim, é a coisa mais triste do mundo ver um covarde fazer isso com uma criança”, disse.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.
* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.
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