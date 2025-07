Vídeo mostra momento de acidente que matou motociclista no Norte do ES

Veja vídeo

Carro atinge casa em residencial do 'Minha Casa, Minha Vida' em Linhares

Um carro atingiu uma casa no Residencial Mata do Cacau, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (18). Um vídeo mostra a cena logo após a colisão (veja acima). Segundo a Polícia Militar, agentes foram ao local e não encontraram o motorista, apenas o veículo. O filho do condutor se apresentou aos policiais e se comprometeu, junto à família que reside no imóvel atingido, a arcar com os prejuízos. O acidente não deixou ninguém ferido.