Vídeo mostra explosão e portão de garagem sendo arremessado em Linhares

Uma explosão na garagem de uma casa deixou moradores e vizinhos assustados na noite de segunda-feira (17), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é que o fogo tenha começado enquanto o proprietário manuseava o combustível de um barco. Ele estava mexendo em uma bateria próximo ao material inflamável. Um vídeo mostra o portão sendo arremessado durante o ocorrido (veja acima).