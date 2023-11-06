Vídeo mostra carro capotando na entrada de fazenda em Vila Velha

Uma cena surpreendente foi registrada na noite deste domingo (5), por câmera de videomonitoramento de uma fazenda no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Por meio das imagens, funcionários do local viram um carro capotando na entrada do estabelecimento de agroturismo.

No vídeo, é possível ver o veículo em alta velocidade colidindo em uma árvore e, logo em seguida, capotando. Segundo a Polícia Militar, quando os policiais foram verificar a informação encontraram o carro, mas o motorista já não estava mais no local.