Vídeo mostra ação de assaltantes em posto de combustíveis na BR 101 no ES

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois adolescentes – um deles armado – invadem um posto de combustíveis na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, e rendem frentistas e clientes. Segundo a Polícia Militar (PM), um dos trabalhadores contou que foram levados R$ 1.200 do caixa do estabelecimento e pertences das vítimas. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (11).

As imagens mostram os dois suspeitos encapuzados abordando os funcionários e clientes quando havia dois carros abastecendo no estabelecimento. A Polícia Militar informou que foi acionada e orientou as vítimas a registrarem ocorrência na delegacia.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que a dupla foi apreendida e levada à Delegacia Regional de Linhares. Segundo a corporação, somente após a finalização das oitivas serão informados os procedimentos adotados pelo delegado com os suspeitos.