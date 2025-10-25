Viatura da PM se envolve em acidente durante perseguição em Vitória

Uma viatura da Polícia Militar foi atingida por um carro que trafegava em alta velocidade durante uma perseguição a indivíduos em atitude suspeita no bairro Nova Palestina, em Vitória. Segundo a corporação, os militares realizavam patrulhamento preventivo na região quando o grupo foi avistado. Um dos suspeitos estava de bicicleta e segurava um objeto semelhante a uma arma de fogo. Ao perceberem a presença policial, eles fugiram em direções diferentes. A viatura, com sinais sonoros e luminosos acionados, iniciou a perseguição para realizar a abordagem.

“No momento em que a viatura estava em um cruzamento da região, foi atingida na parte frontal/lateral esquerda por um carro. Com o impacto, o carro de passeio tombou sobre a calçada de uma residência”, detalhou a PMES, por meio de nota.

Foi verificado que, além de estar em alta velocidade, automóvel trafegava com volume elevado, o que possivelmente comprometeu a atenção do condutor e impediu que ele percebesse a aproximação da viatura.