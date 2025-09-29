Vereador do ES é preso em campo de futebol por descumprir medida protetiva

Dhionatan Pereira de Melo (PSD), de 32 anos, vereador de Governador Lindenberg, foi preso em cumprimento de mandado Crédito: Reprodução | Câmara de Governador Lindenberg

Um vereador de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso no último sábado (27) em um campo de futebol no bairro Novo Brasil, no mesmo município, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Colatina. Dhionatan Pereira de Melo (PSD), de 32 anos, é suspeito de descumprir medida protetiva (artigo 22 da Lei Maria da Penha – nº 11.340/2006) e de posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003).

A Polícia Militar informou que o vereador foi encaminhado à 15ª Delegacia Regional de Colatina, enquanto a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado e o parlamentar foi levado ao sistema prisional.