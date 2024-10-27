Vereador assina termo circunstanciado por boca de urna na Serra

Segundo turno: movimentação na EMEF Valéria Maria Miranda, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra Crédito: Carol Leal

O vereador Marlon Fred (PDT), eleito no município e apoiador do candidato a prefeito Weverson Meireles (PDT), assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por fazer boca de urna em um local de votação, de acordo com relatório da Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Estado (Sesp). O caso aconteceu na EMEF Professora Valéria Maria Miranda, no bairro Vila Nova de Colares.

Fred foi conduzido até a 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, onde assinou o TCO, que é o registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo.

De acordo com o vereador, após votar, ele estava em frente à escola conversando com outro vereador eleito, de outro partido, e logo em seguida, foi abordado pela PM por alegação de boca de urna.

“As pessoas que me acusaram não sabem nem por que elas estão me acusando, não estavam lá na hora. Um fiscal chamou o pessoal do TRE (Tribunal Regional Eleitoral). O TRE veio, porque a obrigação dele é ligar para Polícia Militar, no caso”. Por fim, o vereador alegou ter sofrido uma armação.