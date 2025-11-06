Ventania derruba árvore em praça de bairro de Linhares

Uma árvore caiu na manhã desta quinta-feira (6) no bairro Interlagos, em Linhares, durante a passagem de ventos fortes na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 13h e realizou o corte da árvore no local. Ninguém ficou ferido.

A EDP, concessionária de energia elétrica, informou que as equipes técnicas foram acionadas e verificaram que os fios atingidos pertenciam a empresas de telecomunicação, não havendo impacto no fornecimento de energia para os moradores. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do município, o trabalho de remoção completa dos galhos e troncos foi realizado durante a tarde.