A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Vendaval de 30 segundos destelha casas e causa queda de energia em Alegre

Publicado em 28/11/2025 às 18h15
Temporal com ventos intensos destelhou casas em Alegre
Muitas casas ficaram destelhadas com o vento forte que atingiu Alegre nesta sexta (28) Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Alegre

Um temporal acompanhado de ventos intensos causou danos na cidade de Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (28). Segundo a prefeitura, as chuvas ocorreram por volta das 14h e o vendaval durou apenas 30 segundos, mas foi intenso, causando destelhamentos e quedas de árvores. Nenhum dano estrutural foi registrado, porém as casas mais afetadas serão vistoriadas para verificar se precisarão ser interditadas.

Ainda segundo a administração, a EDP já está atendendo os locais que ficaram sem energia elétrica. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a empresa para mais detalhes.

Temporal com ventos intensos destelhou casas em Alegre
Fotos aéreas mostram os estragos causados pela ventania de cerca de 30 segundos que atingiu a cidade   Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Alegre
Publicidade