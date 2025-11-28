Vendaval de 30 segundos destelha casas e causa queda de energia em Alegre

Um temporal acompanhado de ventos intensos causou danos na cidade de Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (28). Segundo a prefeitura, as chuvas ocorreram por volta das 14h e o vendaval durou apenas 30 segundos, mas foi intenso, causando destelhamentos e quedas de árvores. Nenhum dano estrutural foi registrado, porém as casas mais afetadas serão vistoriadas para verificar se precisarão ser interditadas.