Vendaval causa queda de árvores e danos em São Domingos do Norte

Um vendaval atingiu o município de São Domingos do Norte , na região Noroeste do Espírito Santo , na tarde desta terça-feira (18). De acordo com a Defesa Civil , a forte chuva provocou a queda de árvores e galhos, principalmente na comunidade de Rancho Fundo, área mais afetada.

Equipes da Defesa Civil estiveram no local realizando vistorias para avaliar danos e verificar possíveis impactos às famílias. Até o momento, não há registro de desalojados ou desabrigados. O único dano confirmado ocorreu em um estabelecimento comercial atingido pela queda de uma árvore. O órgão do município segue monitorando a situação e apurando possíveis ocorrências.