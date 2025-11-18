A Gazeta - Agora

Vendaval causa queda de árvores e danos em São Domingos do Norte

Publicado em 18/11/2025 às 17h26
Comunidade de Rancho Fundo foi a área mais afetada; Defesa Civil avalia danos, e não há registro de desalojados ou desabrigados.

Um vendaval atingiu o município de São Domingos do Norte, na região Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (18). De acordo com a Defesa Civil, a forte chuva provocou a queda de árvores e galhos, principalmente na comunidade de Rancho Fundo, área mais afetada.

Equipes da Defesa Civil estiveram no local realizando vistorias para avaliar danos e verificar possíveis impactos às famílias. Até o momento, não há registro de desalojados ou desabrigados. O único dano confirmado ocorreu em um estabelecimento comercial atingido pela queda de uma árvore. O órgão do município segue monitorando a situação e apurando possíveis ocorrências.

