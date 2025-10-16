Vela acesa provoca incêndio e destrói espaço de oração em Cachoeiro

Espaço usado para orações fica ao lado da casa da mulher de 90 anos; ninguém se feriu Crédito: Isabelle Oliveira

Um cômodo que servia como espaço de oração de uma mulher de 90 anos pegou fogo na noite de quarta-feira (15) na rua Pedro Vieira, no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Testemunhas disseram que um vela acesa iniciou o incêndio. A idosa não se feriu.

De acordo com os militares, o fogo foi contido às 20h. No local, a informação repassada aos bombeiros foi de que uma vela deixada acesa acabou atingindo objetos, provocando o fogo. No espaço também havia santos, uma geladeira e cortinas, que ficaram destruídas. Uma caixa d'água também foi atingida. A casa onde a idosa mora fica ao lado do cômodo e não foi afetada.