Vela acesa provoca incêndio e destrói espaço de oração em Cachoeiro
Um cômodo que servia como espaço de oração de uma mulher de 90 anos pegou fogo na noite de quarta-feira (15) na rua Pedro Vieira, no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Testemunhas disseram que um vela acesa iniciou o incêndio. A idosa não se feriu.
De acordo com os militares, o fogo foi contido às 20h. No local, a informação repassada aos bombeiros foi de que uma vela deixada acesa acabou atingindo objetos, provocando o fogo. No espaço também havia santos, uma geladeira e cortinas, que ficaram destruídas. Uma caixa d'água também foi atingida. A casa onde a idosa mora fica ao lado do cômodo e não foi afetada.
Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, o filho da idosa, Douglas da Silva, contou que mora bem próximo e acordou quando o incêndio estava acontecendo. “A sorte que acordei. O fogo quase pegou o carro e tirei rapidamente. As pessoas ajudaram e, quando os bombeiros chegaram, já estava bem amenizado. Minha mãe ficou um pouco nervosa, levamos ao médico para ver a pressão. Mas ela já está até em casa, está bem”, relatou o filho da vítima.