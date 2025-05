Veículo escolar tomba e acidente deixa alunos feridos em Iconha

Um veículo que faz transporte escolar tombou com seis alunos dentro no início da tarde desta sexta-feira (30) em Iconha, Sul do Espírito Santo. A Kombi tombou na localidade de Crubixá, e os estudantes e motorista estão sob monitoramento no Pronto Atendimento da cidade — apesar de todos estarem conscientes e sem lesões graves durante o resgate do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).>