Veículo da Prefeitura de Ibiraçu pega fogo no Centro da cidade

Um homem de 30 anos, identificado como José Nilton de Jesus Nascimento, foi morto a tiros na localidade de Guaxe, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (8). Segundo a Polícia Científica, a vítima apresentava 19 perfurações pelo corpo: cinco na cabeça, duas no braço direito, duas no braço esquerdo, duas no ombro direito e oito no dorso.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que os suspeitos chegaram de carro, efetuaram disparos contra a vítima e fugiram em seguida. Quando os policiais chegaram ao local, o homem já estava sem vida, caído no chão.
A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.