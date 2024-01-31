Vazão de rios sobe após chuvas e ES revoga alerta de risco de seca

O governo do Estado revogou, nesta quarta-feira (31), a Resolução do Estado de Alerta sobre a situação hídrica que estava em vigor desde dezembro de 2023. Segundo a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), o fim da medida ocorreu devido às chuvas de dezembro e janeiro, que foram suficientes para normalizar as vazões dos dos principais rios do Espírito Santo.
Apesar da revogação, a resolução ainda recomenda que a população faça uso racional dos recursos hídricos e adote medidas para a redução do consumo de água. De acordo com o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, a situação hidrológica em todo o Estado continua sendo monitorada pela agência e as instituições integrantes do Sistema Alerta ES, podendo ser estabelecidas outras medidas de acordo com a condição hídrica.
A agência havia declarado, no dia 8 de dezembro, o estado de alerta, com uma série de recomendações e restrições para os diversos setores usuários da água, como as indústrias, companhias públicas e privadas de saneamento e os serviços autônomos municipais de água e esgoto, agricultura, órgãos licenciadores, entre outros. Confira a revogação na íntegra.