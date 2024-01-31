Vazão de rios sobe após chuvas e ES revoga alerta de risco de seca

Apesar da revogação, a resolução ainda recomenda que a população faça uso racional dos recursos hídricos e adote medidas para a redução do consumo de água. De acordo com o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, a situação hidrológica em todo o Estado continua sendo monitorada pela agência e as instituições integrantes do Sistema Alerta ES, podendo ser estabelecidas outras medidas de acordo com a condição hídrica.