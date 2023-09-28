Vandalismo: radar é derrubado pela 3ª vez na BR 101 em Viana

Pela terceira vez em pouco mais de um mês um radar instalado na BR 101, em Viana, na altura do bairro Seringal, foi derrubado. Segundo moradores e a própria concessionária que administra a via, a Eco101, as ocorrências se tratam de vandalismo — o que é considerado crime, com pena estipulada no Código Penal.
Segundo o auxiliar de operador de máquina Edivaldo Campos Pereira, que é morador do bairro, o radar foi instalado em junho após protestos com relação ao grande número de acidentes que acontecia no trecho. "Depois das manifestações, a Eco101 e a prefeitura fizeram algumas melhorias, como o radar e iluminação no local. No dia 23 de agosto derrubaram o radar pela primeira vez. Terça-feira (26) derrubaram de novo, a Eco101 foi lá e consertou. Quando foi na madrugada desta quinta (28), vandalizaram de novo. Isso é muita imprudência, pois o radar pode salvar uma vida", disse.
Em nota, a Eco101 informou que "uma equipe esteve no local e constatou que o radar foi vandalizado novamente. Os reparos necessários já estão sendo feitos e nos próximos dias será feita a substituição do equipamento. Ressalta-se que atos desta natureza configuram crime de danos ao patrimônio público, com pena estipulada no Código Penal. A Eco101 orienta aos motoristas e usuários que denunciem aos órgãos competentes este tipo de ação e reforça que conta com um canal disponível para atendimento, 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio do 0800 77 01 101".