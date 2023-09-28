Vandalismo: radar é derrubado pela 3ª vez na BR 101 em Viana

Segundo o auxiliar de operador de máquina Edivaldo Campos Pereira, que é morador do bairro, o radar foi instalado em junho após protestos com relação ao grande número de acidentes que acontecia no trecho. "Depois das manifestações, a Eco101 e a prefeitura fizeram algumas melhorias, como o radar e iluminação no local. No dia 23 de agosto derrubaram o radar pela primeira vez. Terça-feira (26) derrubaram de novo, a Eco101 foi lá e consertou. Quando foi na madrugada desta quinta (28), vandalizaram de novo. Isso é muita imprudência, pois o radar pode salvar uma vida", disse.