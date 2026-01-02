Vaca solta em rodovia provoca acidente com motociclista em Alto Rio Novo
Publicado em 02/01/2026 às 13h58
Uma vaca solta na pista provocou um acidente na madrugada de quinta-feira (1º) na ES 164, em Alto Rio Novo, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um motociclista ficou ferido ao atingir o animal. A vítima foi levada ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
A vaca foi retirada do asfalto por populares e levada para o acostamento. O animal não possuía marcação que identificasse o proprietário, segundo a PM.