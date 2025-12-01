Unidade de saúde é fechada temporariamente após vandalismo em Itapemirim

Uma unidade de saúde vai ficar temporariamente fechada após ser alvo de vandalismo em Córrego do Ouro, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com a prefeitura, o crime foi registrado nesta segunda-feira (1°) quando funcionários chegaram ao local e encontraram a porta e os cadeados arrombados, um computador jogado no chão, além de documentos e itens espalhados. Apesar dos danos, nada foi furtado. A unidade voltará a funcionar quando os reparos forem concluídos.