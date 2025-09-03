Uma tonelada de camarão de pesca ilegal é apreendida em Aracruz

Operação conteceu nas proximidades de um terminal portuário em Barra do Riacho, em Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Militar Ambiental

Uma tonelada de camarão sete-barbas, fruto de pesca ilegal de arrasto motorizado, foi apreendida no Litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na última segunda-feira (1º), em uma operação conjunta da Polícia Militar Ambiental, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Segundo a polícia, a ação aconteceu nas proximidades de um terminal portuário em Barra do Riacho. A pesca de arrasto é considerada crime ambiental quando ocorre a menos de duas milhas náuticas da costa (cerca de 3.700 metros). Essa técnica utiliza uma rede em formato de funil, puxada por embarcações motorizadas.