Uma tonelada de camarão de pesca ilegal é apreendida em Aracruz
Uma tonelada de camarão sete-barbas, fruto de pesca ilegal de arrasto motorizado, foi apreendida no Litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na última segunda-feira (1º), em uma operação conjunta da Polícia Militar Ambiental, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Segundo a polícia, a ação aconteceu nas proximidades de um terminal portuário em Barra do Riacho. A pesca de arrasto é considerada crime ambiental quando ocorre a menos de duas milhas náuticas da costa (cerca de 3.700 metros). Essa técnica utiliza uma rede em formato de funil, puxada por embarcações motorizadas.
Foram vistoriadas três embarcações — duas registradas no Espírito Santo e uma no Rio de Janeiro. Além do pescado, também foram apreendidas quatro redes de arrasto de fundo e oito portas de arrasto. O material apreendido foi destinado ao Ibama. Já o camarão recolhido foi encaminhado ao projeto social Sesc Mesa Brasil. Ibama e Polícia Militar foram procurados para mais informações, mas ainda não haviam se manifestado até a última atualização desta reportagem.