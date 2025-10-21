Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente na BR 262, em Irupi

Acidente entre picape e caminhonete batem de frente deixa uma morte em Irupi Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo uma Chevrolet S10 e uma Fiat Strada, no km 184 da BR 262, em Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (20). Testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que um dos motoristas invadiu a contramão e bateu no veículo que seguia no sentido contrário.

Havia duas pessoas em cada veículo. A PRF não soube informar em qual dos carros estava a vítima fatal, nem a identidade dos envolvidos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros também foram acionadas. Logo após o acidente, a via ficou parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência.