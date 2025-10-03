Tutor de pitbull que matou cachorro em unidade de saúde é notificado em Linhares
O tutor do pitbull que atacou e matou um cachorro de pequeno porte dentro de uma Unidade de Saúde da Família (USF) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi notificado pela prefeitura na quinta-feira (2). A fiscalização foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), após denúncia sobre o ocorrido.
O caso aconteceu na quarta-feira (1º) e repercutiu nas redes sociais após um vídeo mostrar o pitbull, solto em uma pracinha próxima ao posto e sem focinheira, invadindo o local e mordendo o outro cão, que estava acompanhando a tutora.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, a vistoria foi feita na residência do tutor, no bairro Aviso. Os fiscais constataram que o pitbull apresentava diversos ferimentos pelo corpo e estava em um ambiente insalubre. Foi concedido um prazo de dez dias para que o tutor adeque as condições de cuidado. Caso não haja melhorias, o cão será recolhido e encaminhado ao Centro de Zoonoses do município. Um boletim de ocorrência também foi registrado pelas equipes junto à Polícia Civil.