Tutor de pitbull que matou cachorro em unidade de saúde é notificado em Linhares

O tutor do pitbull que atacou e matou um cachorro de pequeno porte dentro de uma Unidade de Saúde da Família (USF) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi notificado pela prefeitura na quinta-feira (2). A fiscalização foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), após denúncia sobre o ocorrido.

O caso aconteceu na quarta-feira (1º) e repercutiu nas redes sociais após um vídeo mostrar o pitbull, solto em uma pracinha próxima ao posto e sem focinheira, invadindo o local e mordendo o outro cão, que estava acompanhando a tutora.