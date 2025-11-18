Turistas denunciam e homem é detido com 12 kg de haxixe em mala em Piúma

Mala com cerca de 12kg de haxixe foi encontrada em rodoviária em Piúma, no Litoral Sul Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem que transportava uma mala com 12 kg de haxixe (derivado da maconha) foi detido na rodoviária de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, após uma denúncia feita por turistas. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o grupo de visitantes relatou ter visto o suspeito aparentando estar nervoso e carregando a bagagem com forte cheiro de maconha. O caso aconteceu na noite de domingo (16). O nome dele não foi divulgado.

Quando os policiais chegaram ao local, o homem abandonou a mala e tentou fugir, mas foi abordado pela PM e admitiu que havia uma grande quantidade de drogas na bolsa deixada na área de embarque. Na bagagem, foram encontrados 116 pedaços de haxixe, totalizando cerca de 12 kg, além do documento de identidade do suspeito.

O homem contou aos militares que pegou a mala no bairro Itaputanga, em Piúma, e que receberia R$ 10 mil para transportar a carga para o Rio de Janeiro. Os agentes foram até o endereço que ele indicou – onde dois indivíduos, ao avistarem os policiais, fugiram para uma área de mata e deixaram cair uma sacola com três pedaços grandes de maconha, 34 munições de calibre .32, três balanças de precisão e material para embalar drogas. A dupla não foi localizada.