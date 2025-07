Veja vídeo

Turista é resgatado com falta de ar e hipotermia no Pico da Bandeira no ES

Publicado em 05/07/2025 às 17h45

× ! Encontrou algum erro? Nos ajude a fazer um jornalismo cada vez melhor! Preencha os campos abaixo para nos informar sobre qualquer erro de digitação, gramática ou informação nos nossos conteúdos. Assim que recebermos seu alerta, nossa equipe vai revisar e corrigir o mais rápido possível. Agradecemos muito pela sua colaboração! Enviar

Um turista de 41 anos foi resgatado após passar mal no topo do Pico da Bandeira, ponto turístico localizado em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo, durante um passeio na manhã deste sábado (5). O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado pelo Corpo de Bombeiros para transportar o homem de helicóptero até a sede do município.