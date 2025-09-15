Turista chinês é resgatado de helicóptero após cair no mar em Guarapari

Um turista chinês de 35 anos foi resgatado depois de escorregar em uma pedra e cair no mar na Praia da Bacutia, no bairro Nova Guarapari, na tarde de domingo (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada por volta das 16h. Ao chegar ao local, os militares encontraram uma brasileira e uma chinesa prestando os primeiros socorros à vítima.