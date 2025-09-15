A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Turista chinês é resgatado de helicóptero após cair no mar em Guarapari

Publicado em 15/09/2025 às 09h33
Um chinês, de 35 anos, caiu de uma pedra no mar na Praia da Bacutia, em Guarapari, neste domingo.

Um turista chinês de 35 anos foi resgatado depois de escorregar em uma pedra e cair no mar na Praia da Bacutia, no bairro Nova Guarapari, na tarde de domingo (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada por volta das 16h. Ao chegar ao local, os militares encontraram uma brasileira e uma chinesa prestando os primeiros socorros à vítima.

Militares do Corpo de Bombeiros verificaram a saturação, administraram oxigênio e imobilizaram o turista em uma prancha longa. A corporação informou que um brasileiro que tentou ajudar o homem também sofreu escoriações e precisou receber curativos.

Devido à gravidade do estado de saúde do turista, uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionada e levou o homem até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Publicidade