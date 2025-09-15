Turista chinês é resgatado de helicóptero após cair no mar em Guarapari
Um turista chinês de 35 anos foi resgatado depois de escorregar em uma pedra e cair no mar na Praia da Bacutia, no bairro Nova Guarapari, na tarde de domingo (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada por volta das 16h. Ao chegar ao local, os militares encontraram uma brasileira e uma chinesa prestando os primeiros socorros à vítima.
Militares do Corpo de Bombeiros verificaram a saturação, administraram oxigênio e imobilizaram o turista em uma prancha longa. A corporação informou que um brasileiro que tentou ajudar o homem também sofreu escoriações e precisou receber curativos.
Devido à gravidade do estado de saúde do turista, uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionada e levou o homem até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.