Confusão

Tumulto em banho de sol em presídio de Aracruz mobiliza tropa policial

Um tumulto envolvendo detentos durante um banho de sol no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (21), mobilizou a Divisão de Operações Táticas (DOT) – tropa composta por policiais penais que age em operações especiais no sistema prisional. A informação foi confirmada para A Gazeta pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e pela Polícia Penal.