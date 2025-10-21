Tromba d’água em alto-mar chama atenção no Sul do ES; veja vídeo

Uma tromba d’água em alto-mar vista do balneário de Castelhanos, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi registrada por uma moradora do município na manhã desta terça-feira (21). O vídeo (veja acima) mostra uma espécie de funil conectando as nuvens ao mar. O meteorologista Guilherme Borges explicou para A Gazeta que o fenômeno meteorológico é semelhante a um tornado, mas sobre a água.

Segundo Guilherme, as trombas d’água são colunas de ar que giram rapidamente, conectando nuvens de tempestade à superfície do mar, lagos ou rios. “Elas se formam a partir de nuvens do tipo cumulonimbus, geralmente em dias com bastante instabilidade atmosférica. É possível ver o funil descendo da nuvem em direção ao mar, indicando que havia um vórtice (coluna de vento em rotação) bem formado”, analisou o especialista.